„Es geht darum, dass Hessen stark bleibt“

Bürstadt.Es sind 18 Minuten und 34 Sekunden, die am Ende in Bürstadt ausgelassen, fast frenetisch beklatscht werden. Annegret Kramp-Karrenbauer braucht im restlos gefüllten Briebelsaal des Altenheims St. Elisabeth kein Podest, kein Manuskript und keine Lorbeeren, um zu glänzen – ihre präzise justierten Worte reichten voll und ganz aus. Die CDU-Generalsekretärin spricht bei ihrem Wahlkampfbesuch in Bürstadt Klartext. Und wird dafür kräftig gefeiert.

Begeisterung herrscht schon, bevor der prominente Gast überhaupt aus dem Auto steigt. Auch Bürstadts Bürgermeisterin Bärbel Schader (CDU) blickt neugierig auf die erste Begegnung mit der Politikerin, die in der Union gerne AKK genannt wird. „Ich freue mich unglaublich auf dieses Zusammentreffen. Wie sie als starke Frau mit einer beneidenswert inneren Ausgeglichenheit Grundwerte vermittelt, imponiert mir sehr“, sagt Schader.

Und genau so kommt der Gast aus Berlin auch im Briebelsaal an. Während sich neugierige Zuschauer die letzten Sitzplätze im Saal sichern, präsentiert sich Kramp-Karrenbauer mit einem strahlenden Lächeln, bewundert die herbstliche Pracht der alla hopp!-Anlage und erweist auch der Heimleitung von St. Elisabeth die Ehre. Schaders kleines Loblied auf den Zusammenhalt in Bürstadt nimmt AKK als Spielball auf und bricht eine Lanze für gesellschaftliche Einheit: „Sehen Sie, und das, was Sie hier prägen, macht den Unterschied zwischen der Union und Parteien links und rechts demokratischer Grenzen, die uns permanent zeigen wollen, wer alles nicht mit dazugehört!“

Kramp-Karrenbauers Worte sind klar, unmissverständlich und pointiert gesetzt. In kurzen Sätzen lobt sie den wirtschaftlichen Wohlstand Hessens und dass es die schwarz-grünen Regierung von einem Haushaltsdefizit zu Überschüssen gebracht habe. Der Beschäftigungsstand sei deutlich über Bundesdurchschnitt, und auch in der Sicherheitspolitik habe Hessen Maßstäbe gesetzt, die sich längst zum überregionalen Standard entwickelt hätten.

„Wenn Sie die Nachrichten hören, die im Augenblick täglich aus Berlin kommen, fällt das sicher nicht leicht zu glauben. Aber in Hessen dürfen Sie sich über vieles freuen, das uns in der Hauptstadt deutlich mehr Ruhe schenken würde“, fasst die 56-Jährige zusammen – ohne Volker Bouffier dabei auszulassen. Im Unionsstreit des zurückliegenden Sommers sei es der hessische Ministerpräsident gewesen, der dafür gesorgt habe, dass die Fraktionsgemeinschaft mit der CSU nicht zerbricht. Nun sei es an den Bürgern, zu erkennen, um was es geht, und das zu verteidigen. „Die nächsten zwei Wochen werden entscheidend sein“, postuliert die Spitzenpolitikerin und ruft die versammelten Bürger unter kräftigem Jubel zum Haustürwahlkampf auf.

Landtagskandidat Alexander Bauer, dessen Wahlkampf der Besuch aus Berlin unterstützen will, tritt allerdings nur kurz in Erscheiung. Bis auf ein paar einleitende Worte in saarländischem Dialekt und einer Schachtel Pralinen als Präsent bleibt der Bürstädter zurückhaltend.

Mit eindringlicher Stimme beendet Kramp-Karrenbauer ihre Rede: „Eine gegebene Stimme auf einem Wahlzettel ist immer mehr als ein Kreuz auf einem Stück Papier. Es geht darum, dass Hessen stark bleibt.“

