Es stehen wieder Wahlen an

Zur Sitzung des Bürstädter Haupt- und Finanzausschusses:

Ein Schelm, der Böses dabei denkt, im Januar sind Bürgermeister Wahlen. Das leidliche Thema sind die in diesem Jahr eingeführten wiederkehrenden Straßenbeiträge. 232 Widersprüche und 57 Ablehnungen wegen falscher Berechnungen werden als verkraftbare Anzahl bezeichnet. Als gravierendes Beispiel kann stellvertretend die Vereinsanlage der TG Bobstadt angeführt werden. Da soll ein Verein den wiederkehrenden Straßenbeitrag bezahlen, obwohl das komplette Gelände jenseits aller Straßen liegt, denn die angrenzende Mehrzweckhalle und der dazu gehörige Parkplatz ist Eigentum des Kreises Bergstraße. Eine Überprüfung der Angelegenheit wurde für Frühjahr 2019 zugesagt, ach ja, voraussichtlich nach der Bürgermeisterwahl. Der mündige Bürger kommt sich vor wie in einem gallischen Dorf in der Weihnachtszeit.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.12.2018