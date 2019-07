„Es war wunderschön“

Riedrode.War das Zerbrechen des Kerwesarges zum Auftakt der Kirchweih am Freitag ein schlechtes Omen? Zum wiederholten Male ging auch der übergroße Weinkelch zu Bruch. Dazu landete Mundschenk Robin Ofenloch mit gebrochenem Ellenbogen im Krankenhaus und konnte erst am Kerwemontag wieder – mit Gipsarm dekoriert – ins Geschehen eingreifen.

Doch die kleineren und größeren Missgeschicke hielten das Kerweteam um Vadder Fabian Kreiling und auch die vielen Gäste nicht davon ab, rund um das Traditionsfest kräftig zu feiern. Neben Essen und Trinken sorgten erstklassige Musiker für erlebnisreiche Nächte. Und Kerwetalker Frank Gumbel zog so manches Ass aus dem Moderatoren-Ärmel. Denn rund um das Thema „Landwirtschaft früher und heute“ stellte er seine Gäste auf die Probe. So ließ er das Gewicht von Weizen in einem Glas schätzen und Henny Fischer ein sehr altes Gedicht vortragen. Zudem mussten die Kontrahenten Kartoffeln im Akkord schälen. „Da waren einige dabei, die teilweise über 70 Jahre alt waren, und das sicher zum ersten Mal gemacht hatten“, lachte Kerweopa Bernd Deckenbach. Dieser überlegt, ob er nicht zukünftig ein Abo beim Weinkelch-Hersteller abschließen sollte. Dank des ungeschickten Kerweonkel Sebastian Kreiling ging das Glas erneut zu Bruch. Mutter Gabi sorgte dafür, dass eine Scherbe zur Erinnerung im Kerwesarg landete. Dieser wurde dann mit lautem Weh- und Klagegeschrei hinter dem Bürgerhaus wieder zu Grabe getragen.

Die ganze Mannschaft war nach dem Wochenende fix und fertig: Die Borsch und Mädels konnten längst nicht mehr ohne Sonnenbrille ins Freie und litten unter arg strapazierten Stimmbändern. Unterstützung erhielten sie auch von Ortsvorsteherin Kirstin Garb und Sonnenbotschafterin Saskia I. Nach einer langen Nacht war die Runde am Morgen noch bei Familie Ofenloch zum Weißwurst-Frühstück eingeladen, dabei erinnerte sich Kerwevadder Fabian Kreiling an vergnügte Tage. Da wurde das Schwimmbad unsicher gemacht und der Stadtmeisterschaftspokal der FSG Riedrode tüchtig gefeiert.

Kreiling freute sich auch über die vielen Besucher, die zum Teil sogar aus Thüringen und Kalifornien angereist waren. „Es war wunderschön“, resümierte er ergriffen und mit rot geränderten Augen. Das bestätigten auch die Schausteller des kleinen Kerwedorfes. „Die Leute waren hier sehr freundlich“, erklärten sie unisono – und würden gerne wieder kommen.

