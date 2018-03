Anzeige

Abfahrt ist am Donnerstag, 10. Mai, um 7.45 Uhr an der katholischen Kirche Biblis. Vor dem gemeinsam geplanten Mittagessen ist ab 10.45 Uhr die Stadtführung „Mittelalterliches Leben in Esslingen“. Ab 14 Uhr geht es bummeln durch die Altstadt oder am Neckarufer Rückfahrt ist um 16.45 Uhr, die Ankunft in Biblis ist etwa für 19 Uhr geplant.

Anmeldung bitte bei Christa und Reinhold Bauer, Telefon: 06245/ 74 02, E-Mail: reinholdbauer@t-online.de. Wegen der genauen Planung wird um eine frühzeitige, verbindlich Anmeldung bis spätestens 6. April gebeten. red

© Südhessen Morgen, Montag, 12.03.2018