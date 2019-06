Ester öffentlicher Auftritt; mit Katharina Hack geglückt

Biblis/Bürstadt.Ende Mai haben die Chöre des MGV Liederkranz 1920 Biblis am Freundschaftssingen bei der Sängerlust Bürstadt in der Sporthalle in Bobstadt teilgenommen.

Frauen-, Männer- und gemischter Chor hatten den ersten öffentlichen Auftritt mit ihrer neuen Chorleiterin Katharina Hack. In nur drei Monaten hatte sie die Chöre bestens auf diesen Auftritt vorbereitet.

Motiviert gesungen

Der Männerchor sang „Auf Euer Wohl“, der gemischte Chor „1001 Nacht“ und „Musik kennt keine Grenzen“. Der Frauenchor begeisterte das Publikum mit „Have a nice Day“. Die aktiven Sänger danken ihrer Chorleiterin für die tolle Motivation.

Der Junge Chor Freestyle hatte am Nachmittag seinen Auftritt. Unter der musikalischen Leitung von Sven Salomon brachten die Sänger die Stücke „Phänomenal Egal“, „Glücklich“, „Mas que nada“ und „Under the Bridge“ zu Gehör. Auch an Chorleiter Sven Salomon ging großer Dank für die gute Vorbereitung des Auftritts. „Allen Sängerinnen und Sänger hat es großen Spaß gemacht, mal wieder an einem Freundschaftssingen teilzunehmen“, hieß es aus den Reihen der Aktiven. red

