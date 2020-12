Etliche Schüler kommen weiterhin

Bürstadt.Um halb acht am Montagmorgen kam die offizielle E-Mail aus dem hessischen Kultusministerium in den Schulen an. Eine reine Notbetreuung nur für Kinder aus systemrelevanten Haushalten gibt’s diesmal nicht. Stattdessen steht Distanz- und Präsenzunterricht an. Eltern sind zwar angehalten, ihre Kinder daheim zu betreuen. Dennoch dürfen alle ohne Angabe von Gründen den Präsenzunterricht besuchen – das nutzen etliche Familien.

Zwei Tage hatten die Schulen Zeit, sich auf die abermals neue Situation vorzubereiten. Erfassen, wer weiterhin kommt, Lernpakete für alle anderen schnüren – viel Aufwand für die Bildungseinrichtungen. Dennoch fühlen sich die Schillerschule, die Astrid-Lindgren-Schule (ALS) und die Erich Kästner-Schule (EKS) viel besser vorbereitet als beim ersten Lockdown im Frühjahr, der für die Direktoren übers Wochenende kam. Die turbulente Corona-Zeit habe zu einem engeren Austausch mit den Eltern geführt. „Wir sind jetzt digital gut miteinander vernetzt“, sagt ALS-Leiterin Susanne Kaul. Auch ihr Kollege Torsten Wiechmann von der Schillerschule betont, die Rückmeldung der Eltern funktioniere gut. An beiden Grundschulen läuft der Unterricht für die letzten drei Tage vor den Ferien weiter „nach Plan“. Von rund 600 Schülern sind bei Wiechmann weit über 100 gekommen, an der ALS in Bobstadt hat sich rund ein Viertel angemeldet. Oberstes Gebot ist dabei die Beibehaltung der Klassenstrukturen. Eine Durchmischung soll unbedingt vermieden werden.

Arbeitsaufträge verteilt

Praktisch bedeutet das: Alle Lehrer sind regulär im Einsatz, nur mit viel weniger Schülern. Weil die Pädagogen nicht gleichzeitig vor Ort und per Video nach Hause unterrichten können – dazu fehlen die technischen Möglichkeiten – gab es für die Daheimgebliebenen im Vorfeld Arbeitsaufträge. Ängste der Eltern, ihren Kindern könnten zuhause Lern-Nachteile entstehen, habe man zerstreuen können. „Wir konzentrieren uns in den drei Tagen auf Deutsch und Mathe“, sagt Susanne Kaul.

Sollte es längerfristig zu Distanzunterricht kommen, seien die Voraussetzungen nun besser. Der Kreis hat die Schulen mit Leih-Laptops ausgestattet, auch die Bürgerstiftung hat Geräte gestiftet. „Größtes technisches Problem ist oftmals die Internetverbindung“, berichten die Schulleiter. Gerade in Außenbezirken wie der Gärtnersiedlung hätten Kinder Probleme mit der Videoübertragung. Permanent Unterricht werde auf die Weise aber ohnehin nicht gestaltet, so Wiechmann: „Man kann sich das eher wie halbstündige, intensive Arbeitsphasen in Kleingruppen vorstellen, auf die dann Phasen mit Aufträgen folgen.“ Das funktioniere gut und sei in schwierigen Zeiten ein Kompromiss.

Ersetzen aber könne es den Präsenzunterricht nicht, sagen alle Grundschulleiter. „Schreiben kann man schlecht digital lernen. Für haptische und motorische Dinge braucht es Unterricht vor Ort. Gerade Grundschulen leben von einer engen Schüler-Lehrer-Beziehung“, erklärt Kaul. Nach Corona gebe es viel nachzuholen, glaubt sie. Deshalb hoffen die Schulleiter darauf, im Januar wieder regulär öffnen zu können.

Gut vorbereitet fühlt sich die weiterführende Erich Kästner-Schule, so Leiterin Stephanie Dekker. Lehrkräfte hätten regelmäßige Schulungen erlebt, und die Jugendliche haben erfahrungsgemäß weniger Probleme mit digitalem Unterricht als Grundschüler.

