Evangelisches Gemeindefest

Bürstadt.Bald ist es wieder soweit: Am Sonntag, 16. Juni, feiert die evangelische Kirchengemeinde Bürstadt ihr Gemeindefest in der Heinrichstraße. Bereits am Samstag kann ab 14 Uhr im Gemeindesaal Kuchen für den Verzehr zu Hause gekauft werden. Am Sonntag beginnt das Fest um 10.15 Uhr mit einem Familien-Festgottesdienst. Im Anschluss spielen der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Bürstadt-Hofheim und die Katholischen Kirchenmusiker. Am Nachmittag beginnt das Unterhaltungsprogramm um 14 Uhr mit diversen musikalischen und tänzerischen Darbietungen.

Im Kreativzelt können Kinder und Jugendliche basteln, malen oder spielen. Außerdem können sich die Kinder nach eigenen Wünschen das Gesicht schminken lassen. Natürlich darf auch in diesem Jahr die große Blumentombola nicht fehlen.

Herzhaftes vom Grill

Herzhaftes vom Grill und aus dem Ofen stillt den Appetit. Außerdem gibt es Laugenstangen. Am Nachmittag locken in der Cafeteria Kuchen und Kaffee.

Be diesem Fest der Begegnung stehen aus Sicht der Veranstalter der Kontakt mit Freunden oder auch mit Menschen, mit denen man ganz zufällig ins Gespräch kommt, im Mittelpunkt. Das Programm klingt gegen 18 Uhr aus. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 06.06.2019