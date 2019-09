EWR prüft im Bubenlachring, ob mehr Stromkabel nötig sind

Bürstadt.Viel Zeit nahm sich der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung, um noch einmal über die spätere Gestaltung des Bubenlachrings zu sprechen. Die Straße im Osten Bürstadts ist die erste, die mit Mitteln aus den gerade eingeführten wiederkehrenden Straßenbeiträgen saniert wird.

Im Mittelpunkt der Baumaßnahmen steht die Kanalsanierung. Doch auch die anderen Leitungen, die in der Erde liegen, stehen auf dem Prüfstand. Deshalb wurde der Versorger EWR in den Ausschuss eingeladen. Uwe Ohl von der EWR Netz GmbH erklärte, dass im Bubenlachring zwei Typen von Kabeln verlegt worden seien. Der eine Typ stamme aus den 1960er und 70er Jahren und besitze noch eine Papierisolierung. „Diese Kabel werden wir auf jeden Fall erneuern“, versprach Ohl. Beim anderen Typ handle es sich um Kunststoffkabel, „wie sie auch heute noch verwendet werden“. Hier rechne EWR mit einer Lebensdauer von 90 Jahren. „Es ist also noch nicht einmal die Hälfte der Zeit vorbei“, so Ohl. Deshalb sei es nicht wirtschaftlich, diese Kabel jetzt zu erneuern.

Außerdem betonte Ohl, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet sei, da die Leitungen seinerzeit auf den Betrieb von Nachtspeicherheizungen und Durchlauferhitzern ausgerichtet worden seien. „Nach heutigen Anforderungen ist das Netz eher überdimensioniert“, bemerkte der Ingenieur.

Richard Kohl (CDU) wies darauf hin, dass im Bubenlachring in den kommenden Jahren mit einer Verdichtung der Bebauung, also mit zusätzlichen Wohnhäusern in der zweiten Reihe, zu rechnen sei. Ohl versprach deshalb, prüfen zu lassen, ob vielleicht doch zusätzliche Kabel verlegt werden sollten.

Franz Siegl (SPD) fragte nach, ob sich EWR vorstellen könnte, im Bubenlachring auch Datenkabel für schnelles Internet zu verlegen. Er als Bobstädter habe mit dem Angebot des Versorgers gute Erfahrungen gemacht. Die Telekom, die trotz Einladung nicht zur Ausschuss-Sitzung gekommen war, hatte es abgelehnt, im Bubenlachring Glasfaserkabel zu verlegen. Die Stadt will nun auf eigene Kosten Leerrohre legen lassen.

Andreas Schmitt, der die Kommunalbetreuung bei EWR leitet, wies darauf hin, dass das Unternehmen in der Kernstadt bislang nicht tätig gewesen sei. Siegl entgegnete, dass noch weitere Straßen saniert werden und sich dadurch weitere Möglichkeiten ergeben. Auch das nahmen die Experten von EWR mit in die Geschäftszentrale nach Worms. Sie wollen zeitnah Rückmeldung an die Verwaltung geben.

Ein weitere Sorge der Anwohner im Bubenlachring ist, dass Parkplätze wegfallen, wenn die Straße anders gestaltet wird. Hierzu referierte Lars Wichmann, vom Planungsbüro Schweiger + Scholz. Für eine Straße mit zwei abgegrenzten Gehwegen, die nach aktuellen Regeln mindestens 2,10 Meter breit sein müssten, sei im Bubenlachring kein Platz. Deshalb habe das Büro eine Mischverkehrsfläche vorgeschlagen. Auf sieben Meter Breite, die niveaugleich sind, hätten alle Verkehrsteilnehmer – Autos, Fahrräder oder Fußgänger – die gleichen Rechte und Pflichten.

Franz Siegl brachte die Sorge einiger Anwohner vor, dass künftig bei Starkregen das Wasser schneller in die Häuser laufen könnte, da es keinen Randstein mehr gebe. Wichmann wies darauf hin, dass es dafür relativ einfache Schutzmechanismen gebe. Bürgermeisterin Bärbel Schader kündigte an, dass die Stadt sogar eine Infoveranstaltung oder einen Flyer mit Tipps plane.

Für die Beschilderung im Bubenlachring gibt es laut Wichmann zwei Möglichkeiten. In einer 30er-Zone sei Parken überall da erlaubt, wo es möglich sei. In einem verkehrsberuhigten Bereich mit sieben Kilometer Höchstgeschwindigkeit sei dagegen das Parken nur in ausgewiesenen Zonen erlaubt. Die Bürgermeisterin machte klar, dass über die konkrete Beschilderung erst entschieden werde, wenn die Straße fertig sei – also nicht vor Ende 2020.

Wichmann plant außerdem mit Ausweichbuchten. Dann sei in der bisherigen Einbahnstraße auch gegenläufiger Verkehr möglich. Diese seien aber nicht als zusätzlicher Parkraum gedacht, betonte Wichmann. Die Bürgermeisterin verwies auch auf eine neue Parkfläche, die in Höhe des Spielplatzes entstehen soll und von Besuchern ebenfalls genutzt werden könnte.

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.09.2019