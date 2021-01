EWR verlegt Kabel im Langgewann

Bobstadt.Die EWR Netz GmbH verlegt Kabel im Neubaugebiet Langgewann in Bobstadt. Die Arbeiten beginnen am Donnerstag, 28. Januar, im Wattenheimer Weg 3 bis 10 in Bobstadt. Zur sicheren und zuverlässigen Versorgung des Neubaugebiets Langgewann verlegt das Energieunternehmen zusammen mit der Baufirma Jak. Gärtner & Söhne GmbH neue Kabel für die Station, die später folgt. Die Arbeiten dauern laut EWR zirka sechs Wochen. Die Beeinträchtigungen für die Anwohner sollen sich auf die allgemeine Arbeitszeit von 7 bis 17 Uhr beschränken. Nach Arbeitsende soll die Zufahrt zu den Grundstücken in der Regel möglich sein. Für vereinzelte Behinderungen bittet EWR um Verständnis. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.01.2021