Fahrrad-Garage verdeckt bald Bürstädter Graffiti

Bürstadt.Seit Mittwoch installiert die Stadt die neue Garage für Fahrräder beim Modehaus Vetter in der Nibelungenstraße. Wer zum Bahnhof will, kann seinen Drahtesel dort bald sicher abstellen. Daneben gibt’s auch schon eine Reparaturstation für Fahrräder. Einen Haken hat das Ganze: Die Box wird das Graffiti mit den Bürstädter Wahrzeichen fast vollständig verdecken. Das Bild hatte Familie Vetter im Sommer bei Jascha Held in Auftrag gegeben, weil die Wand beschmiert worden war. Da die Skyline so gut ankommt bei der Bevölkerung, hatten die Stadtverordneten das Bauamt dann auch gebeten, zu prüfen, ob die Garage an dieser Stelle anders positioniert werden könnte. Das aber ist aufgrund ihrer Maße schwierig und hätte bis zu 10 000 Euro verschlungen. Burkhard Vetter hat sich nun damit abgefunden. Er hofft nur, dass es nicht zu Vandalismus kommt. „Wir haben hier viel Publikumsverkehr zum Bahnhof, da gibt’s leider häufig Beschädigungen.“ cos

© Südhessen Morgen, Freitag, 04.12.2020