Fahrradcodierung in Bürstadt

Bürstadt.Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim bieten die Codierung von Fahrrädern an. Erfahrungsgemäß sind die Termine sehr begehrt. Interessierte werden daher gebeten, sich ab Montag, 24. Juni, anzumelden. Unter der Rufnummer 06206/944 00-100 werden die Anmeldungen werktags, zwischen 9 und 15 Uhr entgegengenommen. In Bürstadt findet die kostenlose Codierungsaktion am Freitag, 5. Juli, zwischen 13 und 17 Uhr bei der Feuerwehr in der Römerstraße 18 statt.

Für die Termine ist ein Eigentumsnachweis, zum Beispiel der Kaufbeleg, mitzubringen. Minderjährige Fahrradbesitzer sollen durch einen Erziehungsberechtigten begleitet werden. Besitzer von Pedelecs und E-Bikes werden aufgefordert, den Schlüssel zum Akku des Zweirades mitzuführen, da in vielen Fällen eine Codierung nur nach Entfernen des Akkus möglich ist. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.06.2019