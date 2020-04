Fahrt endet in Bürstadt

Bürstadt/Lorsch.In Bürstadt endete die Fahrt einer 49-jährigen Frau, die mit ihrem Auto samt Anhänger auf der falschen Fahrbahn unterwegs war. Am Samstag, kurz nach 11 Uhr, bemerkte eine Polizeistreife das Fahrzeuggespann im Bereich Bensheimer Straße und Nibelungenstraße in Lorsch, wie die Ermittler berichten. Der Anhänger sei mit einer kompletten Fahrzeugkarosserie beladen gewesen.

Mithilfe einer weiteren Streife verfolgten die Polizisten das Gespann auf die B 47. Nachdem die Fahrzeugführerin nicht reagierte, überholte die Streife und geleitete die Lorscherin nach Bürstadt, in die Straße „Die Lechner“. Bei der Kontrolle wurden gravierende Mängel der Ladungssicherung festgestellt, teilen die Beamten mit: Das Anhängerstromkabel zwischen dem Auto und dem Hänger fehlte, die Karosserie ragte weit über das Heck des Hängers hinaus und war in keiner Weise gesichert. Die Weiterfahrt wurde an Ort und Stelle untersagt. Die Fahrerin muss mit einem ordentlichen Bußgeld rechnen. pol

© Südhessen Morgen, Dienstag, 28.04.2020