Fair Play wird groß geschrieben

Bürstadt.„Wir haben das Spiel zwar verloren, jedoch mehr Fair Play-Punkte bekommen und liegen daher vorne“, jubelt Jonas, der bei den Herbstferienspiele „Fair Play und Toleranz“ der Stadt Bürstadt auf dem Gelände des Jugendhauses mitmacht.

Dort, in einem extra aufgebauten Streetsoccer-Court von 20 auf zehn Metern, finden Straßenfußball-Turniere mit Fair Play-Charakter für unterschiedliche Altersklassen statt. Ergänzt wird das Angebot durch professionell gesichertes Klettern auf Bäume. Die können Tricks einüben mit einer Freestyle-Fußballerin oder mit einem Diabolo-Künstler. Außerdem hat das Jugendhaus geöffnet und die Ferienspielkinder können die Angebote dort nutzen.

Die Herbstferienspiele finden an drei Tagen statt und bieten jeweils eine Betreuung am Vor- und Nachmittag an. An zwei Tagen stehen hierbei die Fair Play-Fußballturniere im Vordergrund, nebst alternativen Mitmach-Aktionen. „Wir haben in der Schule von den Turnieren gehört und gleich gesagt, da machen wir mit“, erzählt Jonas.

30 Kinder haben sich am ersten Ferienspieltag für das Vormittagsangebot angemeldet, darunter 20 Fußballfans. Die restlichen Kinder möchten lieber die anderen Angebote der Herbstferienspiele ausprobieren, wobei diese auch den Fußballern beispielsweise in den Spielpausen offenstehen.

Markus Wehenkel, Sportjugend Hessen, erklärt den Teilnehmern die Regeln des Fair Play-Turniers, denn bei diesem zählt nicht allein das Gewinnen. Für einen Sieg gibt es zwar drei Punkte, jedoch können fünf Fair Play Punkte zusätzlich „gewonnen“ werden, so dass ein Team, welches ein Spiel verloren hat, am Ende mehr Punkte erhalten kann als das Siegerteam. „Punkte bekommt ihr, wenn ihr alle Spieler einbezieht, euch respektvoll und fair verhaltet, niemanden anschreit oder meckert, dem anderen aufhelft, wenn er hingefallen ist. Vermeidet zudem Fouls“, zählt Wehenkel einige der Regeln auf. Nach jedem Spiel wird mit einem Spielbeobachter der Sportjugend Hessen gemeinsam abgesprochen, wer wofür Fair Play-Punkte erhält oder nicht.

Gianna Zachan vom KSV Hessen Kassel zeigt den Kindern Freestyle-Tricks. Zachan schaffte es bei der Weltmeisterschaft 2020 unter die besten 60 und gehörte zu den besten drei deutschen Teilnehmern. Sie konnte beispielsweise den Ball auf der Stirn balancieren oder im Liegen spielen. Und die Kinder versuchten, die Tricks nachzumachen. „Da übe ich daheim weiter“, meint Christian.

Klettern in den Bäumen

Neben dem Fußball gibt es noch weitere Mitmachangebote. Manche der Kinder basteln oder malen im Jugendhaus, spielen Tischtennis oder Tischkicker. Auch das Monkey Climbing ist eine Attraktion, das professionell gesicherte Klettern auf Bäume. Die Teilnehmer sind mit Helm und Klettergurt ausgerüstet und werden durch einen Profi per Seil gesichert. Die Kletterrouten sind durch Spanngurte an den Bäumen, die mit Greif- und Trittelementen versehen sind, markiert worden. „Ich bin das erste Mal so auf einen Baum geklettert“, verrät Hanna. Sie sei ganz begeistert davon. „Ich musste ein bisschen überlegen, welche Griffe man mit den Händen und Füßen nimmt. Die Betreuer haben mir von unten geholfen, dadurch bin ich deutlich höher gekommen“, berichtet sie.

Das erlebnispädagogische Angebot wird von der Stadt erstmals in Zusammenarbeit mit der Sozialagentur Fortuna, dem Jugendhaus, der Schulkindbetreuung Bärenhöhle sowie dem Jugendförderverein angeboten und ist zudem mit dem Projekt „Straßenfußball für Toleranz“, das zum Programm „Integration durch Sport“ der Sportjugend Hessen und der Sozialstiftung des Hessischen Fußball-Verbandes gehört, verknüpft. Von all diesen Organisationen stehen Helfer an allen drei Herbstferienspieltage bereit.

„Kontakte haben wir bereits hinsichtlich des Bildungs- und Sportcampus Bürstadt miteinander geschlossen und möchte diese Zusammenarbeit festigen“, fasst es Toni Bozanovic, sportlicher Leiter des JFV, zusammen.

Oliver Haberer, Inhaber der Sozialagentur Fortuna, welche im Auftrag der Stadt das Jugendhaus betreut, ergänzt, dass man dauerhaft gemeinsame Angebot für Kinder und Jugendliche anbieten möchte, gerade auch im Ferienspiel- und Freizeitbereich. Zugleich wolle man Kinder auf die Angebote des JFV sowie des Jugendhauses aufmerksam machen.

