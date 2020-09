Falsche Überweisung

Bürstadt.Die Aufregung ist Ingeborg Gärtner-Grein noch anzumerken, als sie mit unserer Redaktion spricht. Ein Unbekannter hatte versucht, sich mit einem Papier-Überweisungsträger eine vierstellige Summe vom Konto des Künstlervereins zu erschleichen. Und auf dem Überweisungsträger ihre Unterschrift gefälscht.

Dabei hatte der Verein Glück im Unglück. „Vor etwa einem Jahr ist das schon einmal passiert. Damals hat sich die Bank bei uns gemeldet, weil gar nicht so viel Geld auf dem Konto war“, berichtet Gärtner-Grein. Und danach hatte der Verein Vorkehrungen getroffen, dass große Summen gar nicht mehr ohne Rücksprache vom Konto abgehen können. „Deshalb hat die Bank auch dieses Mal Kontakt aufgenommen“, so Gärtner-Grein.

Polizei informieren

Kathy Rosenberger, Sprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen, kennt keine weiteren Fälle in der Region, in der Vereine auf diese Art und Weise um Geld gebracht werden sollten. Ihr Rat ist aber, auf jeden Fall die Polizei einzuschalten, wenn Verantwortlichen in Vereinen irgendwelche Unregelmäßigkeiten auffallen. „Selbst wenn das keine Straftaten sind, sind wir für Hinweise dankbar“, so Rosenberger. Ohne den Bürstädter Fall näher zu kennen, deute hier vieles auf versuchten Betrug hin, so die Polizeisprecherin. Und die Verantwortlichen sollten mit der Bank sprechen und sich absichern – so wie es der Künstlerverein bereits getan hat. kur

