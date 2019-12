Familie Getrost freut sich über neues Auto

Bürstadt.Familie Getrost konnte ihr Glück kaum fassen. Sie gewann im Rahmen einer Auslosung des Gewinnsparvereins Südwest den Hauptpreis: einen Audi Q2. Die Raiffeisenbank Ried übergab nun den Audi mit Topausstattung im Wert von rund 32 300 Euro an die glücklichen Gewinner.

„Gewinnsparen lohnt sich. Neben der Chance auf monatliche Sach- und Bargewinne werden auch die Vereine in der Region unterstützt“, so Privatkundenberaterin Nadja Litters. Fünf Euro monatlich kostet ein Gewinnsparlos, von dem vier Euro angespart werden. Der verbleibende Euro bildet den Lotterieeinsatz, aus dem monatlich Gewinne von bis zu 25 000 Euro ausgeschüttet werden. Vom Loseinsatz profitieren regionale Einrichtungen. So spendet die Raiffeisenbank jährlich einen Betrag von 40 000 Euro an Vereine und karitative Einrichtungen in der Region. red

