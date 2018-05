Anzeige

Bobstadt.Die Kirchengemeinde St. Josef in Bobstadt lädt am Sonntag, 17. Juni, um 10.45 Uhr in die Pfarrkirche zum feierlichen Familiengottesdienst ein. Dieser wird vom Kirchenchor und Kindergarten mitgestaltet. Im Anschluss an den Familiengottesdienst findet das Pfarrfamilienfest rund um den Kirchturm statt. Mit dabei sind unter anderem Winkler & Winkler sowie Tatjana Kohl, die mit Musik und Gesang die Besucher unterhalten werden. Außerdem wird es eine Kinderhüpfburg und einen Waffelstand der Messdiener geben. Für Essen, Getränke und Unterhaltung ist gesorgt. Über eine Kuchenspende und Unterstützung bei Auf- und Abbau sowie der Bewirtung würde sich die Kirchengemeinde aber freuen. Wer Interesse hat, kann sich im Pfarrbüro unter Telefon 06245/72 91 oder per E-Mail an pfarrbuero@stjosef-bobstadt.de melden. red