Farbenfrohe Lichtblicke leuchten im Advent

Bürstadt.Bürgermeisterin Bärbel Schader hat während der Vorweihnachtszeit mit Sicherheit den schönsten Arbeitsplatz in Bürstadt. Denn wenn die Rathauschefin aus ihrem Bürofenster schaut, kann sie sich an vielen kleinen LED-Lämpchen erfreuen. Sie schmücken den Weihnachtsbaum direkt vor dem Rathaus und hüllen die große Fichte in ein funkelndes Kleid. Inzwischen gibt es allerdings noch mehr „Lichtblicke“ zu sehen: Der alla-hopp!-Park ist jeden Abend von 16 bis 22 Uhr in stimmungsvolle Farben getaucht.

Lichtkünstler Tobias Rohatsch hat die Anlage mit 100 Schweinwerfern in einen verzauberten Ort verwandelt. So wünschen große, beleuchtete Buchstaben ein „Frohes Fest“, die kahl gewordenen Bäume erhalten durch die bunte Beleuchtung ein ganz besonderes Aussehen. Und auch die Kletterstangen recken sich in verschiedenen Farben dem nachtdunklen Himmel entgegen. Aus der Ferne grüßt der Glockenturm von St. Michael. Diese besondere Stimmung können auch die Bewohner des Altenheims St. Elisabeth von Fenstern und Balkonen aus genießen. Die Illumination soll auch in Corona-Zeiten darauf hinweisen, dass trotz aller Einschränkungen ein besinnliches Fest bevorsteht.

„Die Coronazahlen sind erschreckend“, stellte Bärbel Schader fest, die mit Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Eberle und Sonnenbotschafterin Luisa-Marie I. gekommen war, um die Beleuchtung vorzustellen. Die Rathaus-Chefin hob hervor, dass die Aktion „Lichtblicke im Park“ nicht nur die Bewohner von Bürstadt erfreuen soll. Auch Unternehmer Tobias Rohatsch soll auf diese Weise unterstützt werden. Neben dieser unbürokratischen Art der Wirtschaftsförderung und auch Wertschätzung – Rohatsch sind während der Pandemie fast alle Aufträge weggebrochen – möchte die Rathaus-Chefin Zuversicht verbreiten. „Es geht nur gemeinsam“, machte Bärbel Schader deutlich.

Um Vandalismus vorzubeugen, wird der beleuchtete Park von Mitarbeitern der Citystreife überwacht. Schließlich soll nichts zerstört werden. Fell

