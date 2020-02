Faschingsparty kommt gut an

Bobstadt.Die TG Bobstadt lud zur traditionellen Faschingsparty in die Sporthalle in Bobstadt ein. Im Foyer erwartete die Fastnachter bereits das erste Highlight: Ein großes Bett diente als Kulisse für ein Erinnerungsfoto an die Kampagne 2020.

Begonnen wurde pünktlich um 20.11 Uhr mit einem Eröffnungstanz passend zum Motto mit Jürgen Drews Hit „Ein Bett im Kornfeld“. Es tanzten die TG All-Stars, die am Ende das Publikum zum Mitmachen auf die Tanzfläche holten. Die musikalische Begleitung übernahm die Remember Showband um Frontmann Harro Baur aus Lampertheim. Durch den Abend führten Manuela Lau und Rainer Schmitzer. Erstmals traten in Bobstadt zudem die Rocky Fishing Girls aus Heddesheim auf.

Das Bürstadter Prinzenpaar Sabine III. und Michael II. war der Einladung der Turngemeinde auch gefolgt und kam mit hübschen Gardemädchen des SKK und Begleitern der Vereins AG. Nachdem das Prinzenpaar mit einer La-Ola-Welle ihre Ansprache ans närrische Partyvolk beendet hatte, ließen sie den Abend in der wunderschön dekorierten Traumbar in Bobstadt ausklingen. Die TG Bobstadt unterstützt das Prinzenpaar mit einer Spende für das Hospiz Bergstraße.

Die Tänzer von 7Up rundeten den Abend mit einem Medley aus dem Sandmännchen-Lied und „Wake Me Up Before You Go-Go“ von Wham ab. Trainerinnen sind Sabrina Brunnengräber und Jessica Neumann.

An der Traumbar wurden die durstigen Party-Gäste mit leckeren Cocktails verwöhnt. Für das leibliche Wohl war ebenso alles bestens vorbereitet. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 26.02.2020