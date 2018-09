Feiern bei den Kaninchenzüchtern

Bürstadt.Am Kerwemontag, 1. Oktober wird bei den Sackschdoahoggern die Kerwe ab 10 Uhr auf der Anlage des Kaninchenzuchtvereins H 18 gefeiert. Bei den Narren stehen Schweinebraten, Kürbissuppe, Vesperplatte und Weißwürste mit Brezeln auf der Speisekarte. „Es soll ein Fest für die ganze Familie sein“ erklärte Vorsitzender Joachim Huy. Für die Kinder steht eine Hüpfburg bereit, in einem kleinen Streichelzoo dürfen sie Kaninchen und Hasen näher kommen. Am 3. und 4. November findet eine Vergleichsschau mit den Freunden aus Nittenau und Wittelsheim statt. Dabei wird auch die 40-jährige Freundschaft mit Wittelsheim begangen. Am 8. und 9. Dezember findet die Kreisschau in der Hassellache statt. Fell

