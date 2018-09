Feiern mit Freunden

Bobstadt.Die evangelische Kirche Bobstadt feiert am Sonntag, 21. Oktober, ihr Gemeindefest in der Bobstädter Sporthalle.

So ein Fest will gut organisiert sein: Die Vorbereitungen des Festausschusses laufen auf Hochtouren. Die ersten Helfer haben sich auch schon gemeldet. Die Kuchenspendenliste liegt in der Kirche aus. Mit einem gemeinsamen Familiengottesdienst für Bürstadt, Riedrode und Bobstadt wird das Gemeindefest um 10.15 Uhr in der evangelischen Kirche Bobstadt in der Holländerstraße 4 eröffnet. Feiern können die Gäste anschließend in der fantasievoll dekorierten Sporthalle. Hier gibt es wieder viel Gelegenheit zu netten Gesprächen mit Freunden und Bekannten sowie den neuen und ehemaligen Kirchenvorständen. Und das geht umso besser bei einer schönen Tasse Kaffee und einem Stück selbst gebackenen Kuchen.

Der Kirchenvorstand mit Pfarrerin Gotzmann und Pfarrer Heymach freuen sich darauf, möglichst viele Gäste beim Gemeindefest begrüßen zu dürfen. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.09.2018