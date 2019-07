Feine Crêpes – im Flug gewendet

Bürstadt.„Ich koche total gerne und helfe daheim auch meiner Mama in der Küche”, verriet Jamie-Lee, die mit neun weiteren Kindern einen lehrreichen und vergnüglichen Vormittag bei den Landfrauen Bürstadt verbrachte. Diese zauberten mit den Jungen und Mädchen ein mehrgängiges Menü. Dabei lernten die Kinder so manche Küchentricks – und auch bisher weniger bekannte Nahrungsmittel und Verarbeitungstechniken kennen.

„Die Kräuter kannte ich gar nicht alle”, stellte Leni fest, die sich zusammen mit Jamie-Lee um das Zerkleinern von Rosmarin, Thymian oder Bohnenkraut sowie um die Gemüsepfanne kümmerte. „Für die Kinder ist es toll, die Kräuter in die Hand zu nehmen, ihren Geruch und Geschmack kennenzulernen und diese weiterzuverarbeiten”, erläuterte Landfrau Renate Zimmer. Sie zeigte den beiden auch, wie man die Stile der Kräuter mit der Wiegetechnik des Messers schön klein schneiden kann. „Das klappt gut und ist gar nicht schwer”, fanden die beiden Mädchen beim Ausprobieren. Und kündigten gleich an, dass sie ihren Müttern daheim zeigen wollen, was sie gelernt haben.

Neues Ausprobieren

„Mir macht kochen Spaß. Und ich habe mich auf dieses Ferienangebot gefreut, weil ich hier Neues ausprobieren kann”, sagte Jamie-Lee. Auch Louisa und Nica sind mit Elan bei der Sache. Gemeinsam mit Lydia Müller sind sie für die Gemüsepuffer zuständig. Nachdem sie die Zutaten zerkleinert und zu einem Teig verarbeitet hatten, standen sie konzentriert an den Pfannen und übten sich im Wenden der Puffer. „Ich backe daheim mehr, kochen ist aber auch schön”, zeigte sich Louisa begeistert, die das zweite Mal beim „Kochkurs” der Landfrauen dabei war.

Große Augen bekamen die Kinder als Petra Helwig-Schnatz zur Pfanne griff und den darin befindlichen Crêpe – einen hauchdünnen Pfannkuchen – gekonnt nach oben warf, in der Luft drehte und mit der Pfanne wieder auffing. Bei ihr wurde der Nachtisch zubereitet: Crêpes mit verschiedenen Aufstrichen, den Teig hatten die Kinder natürlich selbst angerührt. „Richtig lecker”, schwärmten die beiden Helfer Pascal und Johanna.

Spätzle frisch geschabt

Für die Beilagen und das Hauptgericht waren Cliva Engert und Vorsitzende Erna Schöcker mit ihren Ferienspielkindern zuständig. „Wir haben Hähnchengeschnetzeltes gekocht”, berichtete Cliva Engert, und Erna Schöckers Team sorgte für die Beilagen. Hier standen Nudeln abkochen und vor allem selbst gemachte Spätzle auf dem Vorbereitungsplan. Die meisten Kinder haben noch nie Spätzle selbst gemacht, weder den Teig zubereitet noch per Spätzlebrett in das kochende Salzwasser geschabt.

Die Spätzle wurden zudem mit Dinkelmehl zubereitet. „Die Kinder konnten sehen, wie das ganze Korn aussieht, und auch die gemahlene Version, die ich zuhause vorbereitet hatte”, erklärte die Vorsitzende. Sie berichtete, dass die fünf Landfrauen im Team absprechen, was sie mit den Kindern kochen, jede übernimmt zwei bis drei Kinder. In diesen Kleingruppen kommen die Jungen und Mädchen auch richtig zum Vor- und Zubereiten und auch zum Kochen.

Es bleibt also genügend Zeit, um ihnen zu zeigen, wie bestimmte Lebensmittel verarbeitet werden und welche Küchentricks es gibt. „Die Kinder prägen sich das ein – und so hat der Kochvormittag auch noch einen schönen Lerneffekt”, fanden die Landfrauen.

