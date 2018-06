Anzeige

Bürstadt.Die Bezirksmeisterschaft Feldbogen fand kürzlich in Taunusstein-Wehen statt. Vom Pfeil- und Bogen-Club Bürstadt gingen sieben Schützen in sieben verschiedenen Bogenklassen an den Start. Bei sonnigem Wetter und Temperaturen von 30 Grad Celsius galt es in zwei Parcours, jeweils zwölf Scheiben mit bekannter und zwölf Scheiben mit unbekannter Entfernung mit jeweils drei Pfeilen zu treffen. Alle sieben angetretenen Schützen vom PBC wurden in ihrer Klasse Bezirksmeister. red