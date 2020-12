Feldgottesdienst auf der Wiese abgesagt

Bürstadt.Die evangelische Kirche hat ihren für Sonntag, 20. Dezember, 18 Uhr, geplanten Feldgottesdienst auf der Sängerlustwiese abgesagt. Nach Informationen der Gemeinde entfallen bis 10. Januar alle Präsenzgottesdienste. Das habe der Kirchenvorstand am Donnerstagabend aufgrund der hohen Infektionszahlen entschieden. Der Feldgottesdienst war im Schein vieler Kerzen auf der Festwiese des MGV Sängerlust geplant. Für Weihnachten biete die Gemeinde Alternativen an. So werde der Gottesdienst für Familien im Bürgerhaus als Live-Stream über Zoom übertragen, (Meeting ID 830 3226 1279). Die gleiche ID ist auch für abends vorgesehen. cos

