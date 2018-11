Felix Hofer siegt vier Mal mit Ippon

Pokale und Medaillen gab es für den Bürstdäter Nachwuchs. © Samurai

Bürstadt.Der Judoverein Samurai Bürstadt pflegt eine freundschaftliche Beziehung zum 1. Viernheimer Judoclub, nun konnten die Kämpfer aus Bürstadt endlich wieder an einem Kampf in Viernheim teilnehmen. Zoe Rühl, Pascal Fleuti Deni Uzarevi´c und Felix Hofer machten sich auf, um ihre Kräfte mit anderen Kämpfern zu messen.

Zoe Rühl trat in ihrer Klasse U12 bis 40 Kilogramm gegen zwei Gegnerinnen an. In beiden Fällen schenkte sie ihren Gegnern nichts. Alle Kämpfe endeten mit einem Waza ari und somit mit einem Sieg. Pascal Fleuti startete in der Gewichtsklasse U12 bis 28 Kilogramm und trat gegen acht Gegner an. Er konnte sich bis zum Einzug in das Finale vorkämpfen. In diesen unterlag er mit einem Ippon gegen einen wesentlich stärkeren Gegner aus Baden. Dies brachte ihm den zweiten Platz ein. Deni Uzarevi´c startete wie auch Felix Hofer in der U15 jedoch in verschiedenen Gewichtsklassen. Deni Uzarevi´c kämpft ein der Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm gegen sechs Gegner in zwei Pools. Hier kämpfen die Gewinner der beiden Pools im Endkampf um den Sieg. Als Gewinner des ersten Pools hieß dies für ihn, gegen den Sieger des zweiten Pools anzutreten. Er führte bis kurz vor Schluss mit Waza ari, eine kleine Unachtsamkeit koste ihn aber den Sieg. Felix Hofer gewann alle seine vier Kämpfe in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm mit Ippon und sicherte sich so den ersten Platz. Somit erhielten Zoe Rühl und Felix Hofer einen begehrten Pokal an Stelle der Medaille. red

© Südhessen Morgen, Montag, 12.11.2018