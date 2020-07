Ferienspiele in abgespeckter Version

Bürstadt.Keine Hundewelpen zum Knuddeln, keine Wasserschlachten bei der Feuerwehr und auch keine Zirkusauftritte. Die Ferienspieltage mit den Bürstädter Vereinen sind wegen der Corona-Krise ebenso abgesagt wie aufwendige Zirkus- oder Bandprojekte. „Allerdings gibt es eine abgespeckte Version der Ferienspiele“, macht Bürgermeisterin Bärbel Schader deutlich.

Zurzeit tummeln sich 75 Kinder auf dem Gelände der Schulkindbetreuung Bärenhöhle. Die ersten drei Ferienwochen macht die Stadt allen Familien ein Angebot, die mit dem „Pakt für den Nachmittag“ bereits einen Betreuungsplatz gebucht haben. „Wir haben alle Eltern angeschrieben und nach dem Bedarf gefragt“, berichtet Bärbel Schader. Schließlich seien drei Wochen Ferienbetreuung vertraglich festgelegt. Von 80 Plätzen sind 75 belegt. „Damit hätten wir sogar noch einige Kapazitäten“, stellt die Rathaus-Chefin klar. Um die Ansteckungsgefahr möglichst gering zu halten, hat die Bärenhöhle feste Gruppen von jeweils zehn Kindern eingerichtet. Ausgangspunkt für alle Aktivitäten ist das Gelände der Schillerschule. „Ins Bürgerhaus gehen wir diesmal nicht“, erläutert Schader. Dabei war der großzügige Saal immer genau richtig für Auftritte in der Zirkusmanege oder mit der Ferienspielband. Auch die alla hopp!-Anlage wurde bei den fantasievollen Spielen gerne genutzt. „Hier können wir die Hygieneregeln allerdings kaum einhalten“, erläutert die Bürgermeisterin. Dafür nutzen die Kinder jetzt die Schillerschul-Mensa mit. Und draußen auf dem Hof halten sich die Ferienspieler nach wie vor gerne auf.

Als Ergänzung zum Angebot der Bärenhöhle bietet auch das Jugendhaus eine Betreuung in den Ferien an. Allerdings nur in kleinem Rahmen – „vor allem, um Probleme abzufedern, beispielsweise bei Alleinerziehenden oder wenn beide Eltern arbeiten“, macht Schader deutlich. Zurzeit sind hier acht Kinder angemeldet. Platz ist für bis zu 15 Jungen und Mädchen.

In den Kindergärten läuft der Betrieb mittlerweile wieder auf Volllast. Fast alle Kinder und Erzieher sind an Bord. Nur wenige Eltern lassen ihre Kinder zuhause, weil sie Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus haben. Und nur wenige Mitarbeiter haben sich per Attest freistellen lassen, weil sie zu einer der Risikogruppen gehören. „Es gibt viele, die sehr gerne wieder arbeiten“, hat die Bürgermeisterin erfahren.

Nach dem kompletten Lockdown in der Corona-Krise hatten die Kitas und Krippen nur eingeschränkt geöffnet. Inzwischen herrscht wieder reger Betrieb. Allerdings nur in den ersten drei Ferienwochen. Danach verabschieden sich die städtischen Einrichtungen für drei Wochen in den Urlaub. Damit halten sich alle Beteiligten an die ursprüngliche Planung für die große Sommerpause. „Mitarbeiter und Familien haben sich schließlich darauf eingerichtet“, erklärt die Rathaus-Chefin.

Für die letzten drei Ferienwochen gibt es – wie immer – eine Notfallbetreuung. sbo

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 08.07.2020