Ferienspiele „light“ in Bürstadt geplant

Bürstadt.Die Kindergärten sollen bald wieder öffnen, aber wie viele Kinder wann kommen dürfen, sei völlig offen. „Wir warten auf eine klare Regelung vom Land“, sagt Bürstadts Bürgermeisterin Bärbel Schader. Wenn es um die Betreuung im Sommer geht, wartet die Stadtverwaltung aber nicht ab: Klassische Ferienspiele im Bürgerhaus und auf der alla hopp!-Anlage werde es nicht geben. Denkbar ist laut Schader nur eine Version Ferienspiele „light“. Das bedeutet, dass die Schülerbetreuung Bärenhöhle derzeit eine Elternumfrage starte, um offene Plätze an weitere Kinder vergeben zu können. In der Schule würden im Sommer dann einzelne Gruppen betreut. Zudem werde die Sozialagentur Fortuna, die das Jugendhaus im Auftrag der Stadt betreibt, ein Programm anbieten. „Das Jugendhaus öffnet nun auch am Donnerstag, 28. Mai, wieder“, kündigte Schader an. cos

