Ferienspiele versetzen Kinder in Bewegung

Bürstadt.Auch wenn der Name der Bewegungs- und Rehasportgemeinschaft (BRSG) in Bürstadt etwas nach gesetztem Alter und den damit einhergehenden Zipperlein klingt, so verstehen es die Mitglieder um Vereinsvorsitzenden Dieter Seip auf das Allerbeste, Kindern einen fröhlichen Tag mit viel Bewegung zu verschaffen. So auch bei den Vereins-Ferienspielen in Bürstadt.

Auch wenn von zwölf angemeldeten Jungen und Mädchen sich am Ende nur acht um die zahlreichen Betreuer versammelten, hörte man schon von weitem ihr Lachen. So amüsierte sich ein kleiner Junge köstlich dabei, zwei mit einem Strick verbundene Golfbälle mit Schwung in Richtung einer Leiter zu werfen. Wer den richtigen Dreh raus hatte, schaffte es tatsächlich, dass sich die Geschosse um die Leiterstangen wickelten.

„Das Spielgerät hat unser Mitglied Gernot Diehoff gerade neu gebaut“, erzählte Vorsitzender Seip. Aber auch viele der anderen Spiele waren von begabten Handwerkern in Eigenregie gebaut worden. So durften Zielhockey und Dosenwurf geübt werden. Mit Säckchen ein Ziel zu treffen, stellte sie allerdings als nicht ganz so leicht heraus. Der Ringe-Zielwurf erwies sich ebenfalls als tückisch. Dagegen gelang so manchem kleinen Teilnehmer ein gelungener Pfeilwurf auf die Dartscheibe. Spaß hatte auch Jonas. Er vergnügte sich am Shuffleboard-Tisch.

Unterricht im Bosseln wurde den Ferienspielkindern ebenfalls geboten. Auf der BRSG-eigenen Hausbahn schepperten schon bald die Stöcke ihren Zielen entgegen. Ähnlich wie im Eisstockschießen galt es auch hier, die höchste Punktzahl zu erreichen. „Alle Kinder haben jeweils fünf Versuche an jeder Station frei“, erklärte Dieter Seip.

Er und seine Betreuer versorgten ihre kleinen Gäste – wie seit Jahren schon bei den Ferienspielen – mit kühlen Getränken, luden sie zu Wienerle mit Pommes ein und servierten ihnen als krönenden Abschluss noch ein leckeres Eis. Fell

