Ferienspieler tummeln sich drei Wochen lang in der Manege

Bürstadt.Wer möchte nicht einmal in seinem Leben ein echter Zirkusstar sein und als Jongleur oder Clown das Publikum zum Lachen bringen? Oder als Seiltänzer, Zauberer und Akrobat die Besucher am Manegen-Rand in Staunen versetzen? Wer zwischen sechs und zwölf Jahre alt ist und in den ersten drei Sommerferien Zeit und Lust hat, einen Abstecher in die Zirkuswelt zu unternehmen, ist bei den Bürstädter Ferienspielen genau richtig. Anmeldungen sind bis Samstag, 15. Mai, möglich.

Das Team der Grundschulbetreuung Bärenhöhle um Sandra Beilstein und Sascha Stockmann hat sich schon so einiges ausgedacht. Von Montag, 1. Juli, bis Freitag, 19. Juli, soll sich das Bürgerhaus in einen Talentschuppen für zukünftige Zirkuskünstler verwandeln. Als Höhepunkt sollen Eltern, Großeltern und Geschwisterkinder zur gemeinsamen Abschlussveranstaltung eingeladen werden.

Doch nicht nur die Bärenhöhle macht mit. Auch viele Vereine beteiligen sich am kunterbunten Ferienspiel-Programm. So kochen die Kinder mit den Landfrauen Sommergemüse aus der Region. Oder sie lernen beim Boxer Klub oder dem Schäferhundeverein „Favorit“ viel Wissenswertes über Vierbeiner.

Bewegung steht ebenfalls ganz hoch im Kurs. Beim Boxring Bürstadt findet eine Einführung in den körperbetonten Sport statt. Einen Spielenachmittag mit Bosseln, Dosenwerfen, Zielwerfen, Zielhockey, Shuffleboard und Säckchenweitwurf erwartet die Kinder beim BRSG.

Der Pfeil- und Bogenclub ist mit von der Partie, die Boulefreunde „Ran an die Sau“ laden zum fröhlichen Schnupperkurs aufs VfR-Gelände. Die TG Bobstadt lädt zu ersten Schlagübungen auf den Tennisplatz ein, und bei der Radfahrer Vereinigung 03 kann die Jugend trainieren wie die Rennprofis.

Der Spiel- und Kulturkreis legt Hip-Hop-Musik auf und lädt zum Tanzen ein. Mit dem Bürstädter Stenografenverein ist ein Ausflug in die „gläserne Schuhfabrik“ nach Hauenstein in der Pfalz geplant.

1. bis 19. Juli: „Zirkus“ im Bürgerhaussaal. Das Komplettangebot von 7.30 bis 17 Uhr kostet für drei Wochen 180 Euro einschließlich Verpflegung, Früh- und Mittagsbetreuung. Die Wochen sowie die Ergänzungen zum Grundangebot können auch einzeln bei der Stadtverwaltung gebucht werden.

29. Juni: 10 bis 12 Uhr „Einführung in den Boxsport“, Sporthalle Schillerschule, Boxheimerhofstraße 15. Kosten: 3 Euro.

6. Juli: 10 bis 13 Uhr Kennenlerntag beim Boxer Klub in der Gartenstraße 51. Kosten: 4 Euro.

13. Juli: 10 bis 13 Uhr „Sommergemüse aus der Region“ – kochen mit den Landfrauen in der Alten Schillerschule, Eingang Augustinerstraße. Kosten: 6 Euro.

22. Juli: 14 bis 17 Uhr Spielenachmittag im Vereinsheim des BRSG in der Nibelungenstraße 199 b. Kosten: 3 Euro.

23. Juli: 9 bis 17 Uhr Ausflug in die gläserne Schuhfabrik mit dem Stenografenverein. Kosten: 12 Euro.

26. Juli: 13 bis 17 Uhr Servietten-Technik, 3 D-Technik und Origami des Judovereins Samurai, Gartenstraße 38. Kosten: 5 Euro.

27. Juli: 10 bis 13 Uhr, Bogenschießen beim PBC auf dem Vereinsgelände an der Wasserwerkstraße. Kosten: 3 Euro.

30. Juli: 14 bis 16.30 Uhr „Schnupperkurs Boule“ im Boulodrome Bürstadt, VfR-Gelände. Kosten: 3 Euro.

1. August: 9 bis 12 Uhr. Schnuppertennis bei der TG Bobstadt. Kosten: 3 Euro.

2. August: 10 bis 13.30 Uhr. Hip-Hop-Kurs beim Spiel- und Kulturkreis. Kosten: 3 Euro.

3. August: 10 bis 13 Uhr. Training und Spiele mit Hunden beim Verein Deutsche Schäferhunde, Lorscher Straße 1. Kosten: 3 Euro.

5. bis 7. August: 8.30 bis 12.30 Uhr „Trainieren wie die Radrennprofis“ beim RV 03 auf der Radrennbahn an der Wasserwerkstraße. Kosten: 3 Euro.

8. August: 10 bis 13.30 Uhr, Schnuppertennis beim TC Bürstadt. Kosten: 3 Euro.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.04.2019