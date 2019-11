Fest für Helfer der Gymnastica

Jahreshauptversammlung

„Froh, dass wir den Förderverein haben“

Es sind die stillen Helferlein, die auch in der Kita Glückskäfer Wattenheim so manches möglich machen. Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins zur Förderung der Glückskäfer, die in den Räumen der Kita stattfand, berichtete ...