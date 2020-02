Fest zum Geburtstag

Bürstadt.Der Kinderkirchenmorgen (KiKiMo) der evangelischen Gemeinde Bürstadt wird im März 20 Jahre alt. Aus diesem Anlass sind alle aktuellen und ehemaligen KiKiMo-Familien eingeladen, mit den aktuellen und ehemaligen Betreuern, Pfarrern und der Gemeinde zu feiern. Rund 570 Kinder haben in den vergangenen 20 Jahren den KiKiMo besucht – manche nur ab und zu, sehr viele auch über einige Jahre. Selbst mittlerweile Konfirmierte und Konfirmanden kommen noch ab und zu oder regelmäßig als Gäste vorbei. So ist der KiKiMo inzwischen ein bunter Mix aus Kindern und Jugendlichen zwischen vier und 18 Jahren.

Gefeiert wird das Jubiläum zusammen mit der Gemeinde am Sonntag, 15. März, um 10.15 Uhr mit einem Familien-Festgottesdienst. Im Anschluss daran schließt sich ein Fest an. Das KiKiMo-Team freut sich über Essensspenden für das Fingerfood-Buffet. Wer etwas mitbringen möchte, sollte sich zur besseren Planung bis 6. März bei Beate Fritz, Telefon 06206/77 44, anmelden. Wie bei jedem KiKiMo wird es für Interessierte auch einen Kreativteil in Erinnerung an die allererste Veranstaltung geben. Es werden Fotos und Zeitungsberichte aus den zwei Jahrzehnten zu sehen sein. red

