Festkonzert in St. Michael

Bürstadt.Der MGV Harmonie Bürstadt feiert in diesem Jahr gleich drei Jubiläen. Der junge Chor Inspiration wird 30 Jahre alt, der Frauenchor 50 Jahre und der Gesamtverein 120 Jahre alt. Bei einem Festkonzert unter der Gesamtleitung von Thomas Adelberger treten am Sonntag 27. Oktober, um 17 Uhr alle Harmonie- Formationen in der Kirche St. Michael auf. Das Motto des Konzerts „Wenn Musik Dein Herz erfüllt“ lässt schon erahnen, dass mit den ausgesuchten Liedern alle Sinne angesprochen werden sollen. In Zeiten, wo es in vielen Gebieten unserer Welt wieder Kriege gibt und das Zusammenleben vermehrt von Hass und Missgunst geprägt ist, wollen die Sängerinnen und Sänger des Vereins ein positives Zeichen setzen. Der Eintritt zum Konzert frei, jedoch würde sich der MGV Harmonie Bürstadt über Spenden freuen. red

