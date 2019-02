Festtag in der Pfarrkirche

Bobstadt.Die evangelische Kirchengemeinde in Bürstadt lädt zur Jubelkonfirmationsfeier am Sonntag, 31. März, 10.15 Uhr. Zu diesem feierlichen Gottesdienst sind alle Bürger aus Bürstadt, Bobstadt und Riedrode eingeladen, die vor 50 Jahren oder auch noch früher konfirmiert wurden.

Das Vorbereitungstreffen für den Festgottesdienst findet am Sonntag, 7. März, 19 Uhr, in der evangelischen Kirche in der Heinrichstraße statt. Folgende Jahrgänge sind eingeladen: 1969 (Goldene Konfirmation), 1959 (Diamantene Konfirmation), 1954 (Eiserne Konfirmation), 1949 (Gnaden Konfirmation), 1944 (Kronjuwelenkonfirmation) und 1939 (Brillantene Konfirmation).

Auch zugezogene Gemeindeglieder, die ihre Jubelkonfirmation nicht in ihrer Heimatgemeinde gefeiert haben, sind herzlich eingeladen. Anmeldung – sowohl für die Jubelkonfirmationsfeier als auch für das Vorbereitungstreffen nimmt das Pfarrbüro entgegen. Das Büro ist wochentags von 9. 30 bis 11.30 Uhr besetzt und unter 06206/790 19 zu erreichen. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.02.2019