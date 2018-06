Anzeige

Bobstadt.Auch die Arbeitsgruppe Ortsgeschichte wird sich an der Bobstädter Kerwe im August beteiligen. Das hat deren Mitglied Volker Utz jetzt offiziell gemacht. Nachdem die Heimathistoriker gehört haben, dass die Feuerwehr mit dem Volksfest, das von Freitag, 17. August, bis Montag, 20. August stattfindet, wieder an den Stützpunkt und die Sporthalle zieht, haben sie sich entschlossen, auch einen Programmpunkt am alten Rathaus beizusteuern.

„Wir wollen am Samstag und Sonntag ein Festzelt aufbauen“, so Utz. Am 18. August sei außer Essen und Trinken kein Programm geplant. Am 19. August spielen „Winkler und Winkler“ ab 11 Uhr zum musikalischen Frühschoppen auf. Außerdem zeigt die AG Ortsgeschichte wieder eine Bilderausstellung. Und am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen.

Keine Konkurrenz-Situation

Volker Utz ist es wichtig, deutlich zu machen, dass die Arbeitsgruppe sich nicht als Konkurrenz zur Feuerwehr verstehe. Er könne die Entscheidung nachvollziehen, dass die Feuerwehr nicht wie im Vorjahr ihre Zelte am Rathaus aufschlage, nachdem der Caterer, der sie dabei unterstützt hatte, kurzfristig absagen musste.