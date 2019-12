Fettfutter hilft über den Winter

Bürstadt.Es gibt Zeiten, da benötigt die Tierwelt Hilfestellung. Der Nabu Bürstadt organisierte erstmals eine Aktion, bei der Mitglieder mehrere Tafeln und Töpfe mit Vogelfutter befüllten. Jahrelang hatte der Verein der Vogelfreunde dafür gesorgt, dass die gefiederten Freunde in der kalten Jahreszeit nicht darben müssen. Nun sprang nach deren Auflösung der Naturschutzbund in die Bresche und erklärte sich bereit, das Projekt zu übernehmen.

Heinz Eisenhauer, ehemaliger Waldvogelobmann der Vogelfreunde, brachte aus dem übrig gebliebenen Bestand des Vereins zahlreiche Fetttafeln mit – und natürlich das Wissen, wie diese zu befüllen sind. Ab 10 Uhr ging es dann ans Werk.

„Etwa 90 Prozent der Personen, die heute gekommen sind, sind unsere Mitglieder, aber natürlich ist dies eine offene Veranstaltung, und jeder ist eingeladen“, informierte Vorsitzender Michael Held. Hochmotiviert befüllte der Nachwuchs die Tafeln mit einer Mischung aus Sonnenblumenkernen und Haferflocken und übergoss sie mit heißem Rindertalg. „Nach der Aushärtung werden alle im Bürstädter Wald, in der Nähe der Tiergartenschneise aufgehängt“, sagte Held.

Die Kinder hatten besonderen Spaß daran, Blumentöpfe mit der nahrhaften Masse zu befüllen. Unter Anleitung wurden die Gefäße so präpariert, dass die Teilnehmer sie mit nach Hause nehmen und im heimischen Garten anbringen können. Bis in den März hinein möchte man auf diese Weise den Vögeln Hilfestellung leisten und Nahrungsknappheit vermeiden.

Vom 10. bis 12. Januar findet die Aktion „Zähl mit“ statt. Die Naturschützer zählen Vögel, um sich ein genaues Bild von deren Bestand zu machen. Am 15. Februar sind Interessierte wieder eingeladen, Nistkästen zu bauen, damit den Vögeln das Brüten erleichtert wird.

Als am Samstag die Herstellung der Fetttafeln beendet war, widmete man sich der Geselligkeit. Kaffee und Kuchen sorgten für eine willkommene Stärkung, ein Lagerfeuer für die richtige Atmosphäre. Nachdem sich zu guter Letzt die Jungen und Mädchen erfolgreich an der Zubereitung von Stockbrot versucht hatten, traten die Besucher am frühen Nachmittag den Heimweg an.

