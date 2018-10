Feuerwehr erhält neues Fahrzeug

Riedrode.Als „gute Tradition“ bezeichnete Bürgermeisterin Bärbel Schader im Ortsbeirat die Vorstellung der haushaltsrelevanten Ansätze für den Ortsteil im Haushaltsplan des kommenden Jahres. Die Bürgermeisterin informierte Ortsvorsteherin Kirstin Garb und deren Kolleginnen und Kollegen im Sitzungssaal des Bürgerhauses über die Planungen für 2019. Der Haushaltsplan wird am 14. November in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht, in den darauf folgenden Sitzungen in allen beteiligten Gremien diskutiert und schließlich in der Dezembersitzung des Parlaments verabschiedet.

Im Rahmen des Fahrzeugkonzepts aller Bürstädter Wehren soll es für Riedrode im Jahr 2019 ein neues Mannschaftstransportfahrzeug geben. Dafür werden im Haushaltsplan 49 000 Euro zur Verfügung gestellt. Im Kindergarten Regenbogen steht eine Bodenerneuerung in allen Gruppenräumen an. Und der Bereich des Außengeländes soll neu überplant werden. Auf dem Friedhof soll es bereits im kommenden Jahr möglich sein, Rasengräber anzulegen. Eine zusätzliche Urnenwand wird im Jahr 2020 kommen. Ebenfalls 2019 soll im Bürgerhaus eine neue Fensteranlage installiert werden. Schader zeigte sich optimistisch, dass die dafür verbleibenden Mittel aus dem KIP-Programm des Landes ausreichen werden.

Sanierung der Bahnhofstraße

Neue Straßenschilder und Fahrbahnmarkierungen soll es in Riedrode ebenfalls geben. „Aktuell machen wir eine Straßenbegehung, bei der alle notwendigen Erneuerungen erfasst werden“, erläuterte die Bürgermeisterin. „Danach wird alles Stück für Stück ausgetauscht und erneuert.“ Eine grundhafte Sanierung der Bahnhofstraße und des dazugehörigen Kanalsystems soll 2019 geprüft und geplant werden. Dazu soll es entsprechende Anliegerversammlungen zur Information aller Betroffenen geben. Nach entsprechenden Ausschreibungen und einer detaillierten Feinplanung sollen die eigentlichen Baumaßnahmen im Frühjahr 2020 beginnen.

Als ein Ergebnis der Friedhofsbegehung will die Verwaltung im kommenden Jahr eine Sarg- oder Urnenbestattung per Rasengrab ermöglichen. Dafür sollen sechs Grabstätten neben der derzeitigen Urnenwand realisiert werden. Eventuelle Interessenten für eine Bestattung per Rasengrab können sich mit Ortsvorsteherin Kirstin Garb oder mit der Friedhofsverwaltung unter 06206/701 140 in Verbindung zu setzen.

Beim Thema Busverbindung zwischen Riedrode, Bürstadt und Lampertheim versprach Bärbel Schader, sich für einen weiteren Bus einzusetzen, der gegen 15 Uhr die Spargelstadt verlässt und zurück nach Bürstadt fährt. Auch beim Thema Lärmschutz will die Verwaltungschefin am Ball bleiben und nochmals an den von „Hessen Mobil“ geplanten Termin für eine Bürgerversammlung bezüglich der Errichtung neuer Lärmschutzwände erinnern. beh

