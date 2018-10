Feuerwehr-Musikzug feiert Herbstfest

Bürstadt.Der Musikzug der Feuerwehren Bürstadt/Hofheim veranstaltete auf dem Anwesen von Hubert Tausch sein Herbstfest. Auch die Partner der Musikanten waren hierzu eingeladen. In den beiden Vorjahren hatte man jeweils eine Planwagenfahrt unternommen, in diesem Jahr sollte es zur Abwechslung aber mal wieder ein Herbstfest sein. Es ist doch immer wieder etwas ganz besonderes, wenn die Zeit des Traubenmostes gekommen ist. Trotz der doch sehr frühen Lese in diesem Jahr konnten die Musiker auch noch Mitte Oktober bei dem Winzer ihres Vertrauens Federweißen bekommen, sodass dem Fest nichts im Wege stand. Zur Einstimmung auf den Abend wurde natürlich erst einmal musiziert, bevor es dann zum geselligen und gemütlichen Teil der Veranstaltung überging. An den herbstlich dekorierten Tischen ließ man es sich bei neuem Wein aus der Pfalz, Quiche, Hausmacher Wurst, Elsässer Toasties und Zwiebelkuchen gut gehen. Bis in die späten Abendstunden verweilten die Feuerwehrmusikanten noch bei Hubert Tausch. Es hat gemundet – nur so ist zu erklären, dass zum Abschluss der ein oder andere Musiker das Grundstück mit gefüllten Kanistern voll des edlen Tropfens verließ. red

