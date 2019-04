Feuerwehrverein unterstützt Nachwuchs

Bürstadt.Bei der Mitgliederversammlung des Feuerwehrvereins berichtete der Vorsitzende Alfred Engert von ereignisreichen, aber erfolgreichen Monaten. Die erste Aktion des Geschäftsjahres war die Christbaumaktion, als die Jugend- und Kinderfeuerwehr mithilfe der Einsatzabteilung und des Musikzuges die ausrangierten Weihnachtsbäume der Bürger entsorgte und damit die eigene Kasse etwas aufbesserte.

Hoch her ging es im Spritzenhaus im Februar, als die Feuerwehrfastnacht in der Fahrzeughalle viele Anhänger der fünften Jahreszeit bestens unterhielt. „Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer vor und hinter den Kulissen, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben“, lobte Engert die Hilfsbereitschaft der Floriansjünger.

Besonders aktiv war der Musikzug, der sich bei der Gernsheimer Straßenfastnacht ebenso präsentierte wie beim närrischen Umzug in Bürstadt. Aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der Jugendfeuerwehr fand im Februar die Winterwanderung des Löschbezirks 4 in Bürstadt statt, wobei der Feuerwehrverein Organisation und Bewirtung der Spiele übernahm.

Zu Ehren des zehnjährigen Bestehens der Kinderfeuerwehr richteten die Bürstädter im Mai die Kinderolympiade aus. Beide Abteilungen wurden darüber hinaus im Rahmen einer akademischen Feier im Juni gewürdigt, nur einen Tag später veranstaltete der Verein die Bezirksolympiade der Jugendfeuerwehr.

Die Wehr nahm im vergangenen Jahr außerdem wieder an zahlreichen Festen der Gemeinden und Vereine teil. Als besonderen Erfolg bewertete der Vorsitzende den Tag der offenen Tür im August, als sich die Freiwillige Feuerwehr Bürstadt mit all ihren Abteilungen der breiten Öffentlichkeiten ihrer besten Seite zeigen konnte.

Der Mitgliederstand des Feuerwehrvereins ist mit 576 nahezu unverändert. Nachdem die Kasse von Rechnerin Linda Klenk ein deutliches Plus aufwies, stand der einstimmigen Entlastung des Vorstandes nichts mehr im Wege. jkl

