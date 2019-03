Film schweißt zusammen

Biblis.Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Biblis berichtete Marc Herrmann, Vorsitzender des Feuerwehrvereins, von vielfältigen Aktivitäten wie dem Gottesdienst zum Florianstag, der Radtour, dem Boxenfest und der Teilnahme bei den Ferienspielen der Gemeinde sowie dem Weihnachtsmarkt. „Aus terminlichen Gründen gab es leider keinen Tag der offenen Tür, für dieses Jahr steht der Termin aber schon fest: am Sonntag, 26. Mai.“ Herrmann freute sich zudem, dass die Kinder- und Jugendfeuerwehr stabil dastehe. „Sie liegen uns sehr am Herzen, sie sind unsere Nachwuchsschmieden, die wir mit allen Mitteln unterstützen.“

Jugendwart Patrik Kranz sprach für die Jugendfeuerwehr. „Wir nahmen an verschiedenen Veranstaltungen in unserem Löschbezirk und auf Kreisebene teil, wie die Winterwanderung, die Bezirksolympiade, der Ausflug zum Felsenmeer und das Kreiszeltlager in Bürstadt.“ Drei Jugendliche legten dort die Jugendflamme Stufe 2 ab. Auf Gemeinde-Ebene präsentierte sich die Jugend beim Schulfest, beteiligte sich an der Jugendsammelwoche, an den Ferienspielen und organisierte im Mai eine Übung der „Riedschikane“.

Drei Jugendwehren bei Dreh

„Es ist ein gutes Zusammenspiel der Mitglieder aus den drei Jugendfeuerwehren zu erkennen“, fand Kranz. Durch den Dreh des Werbefilms für die Bibliser Nachwuchswehren seien die Jugendlichen noch mehr zusammengerückt. Der Werbefilm sei ein voller Erfolg. Das Betreuerteam besteht aus Jugendwart Patrik Kranz, seinem Stellvertreter Christian Durrer sowie Johannes Berg, Fabian Schmidt und Kevin Wetzel. Die Jugendleiter-Card besitzen drei der fünf Betreuer. Die Jugend traf sich vergangenes Jahr zu 37 Übungsstunden, wobei feuerwehrtechnische Themen behandelt wurden, aber auch der Spaß nicht zu kurz kam. Ein Jugendlicher rückte in die Einsatzabteilung auf. Elf Jungen und vier Mädchen gehören der Jugendfeuerwehr an.

Buntes Programm für Kinder

Den Bericht zur Kinderfeuerwehr verlas Florian Schmidt als Stellvertreter von Kinderwart Thomas Kritsch. Als Betreuer sind noch Daniela Wilhelm und Ann-Cathrin Müller aktiv. Zehn Kinder werden derzeit betreut, zu den „Übungsabenden“ kommen regelmäßig sechs bis acht Kinder, um ein buntes Programm zu erleben: von Plätzchen backen über basteln bis hin zu Feuerwehrtätigkeiten. „Wir experimentierten, die Fahrzeuge wurden inspiziert, Schläuche ausgerollt und natürlich mit Wasser gespritzt und Feuer gelöscht“, erzählte Schmidt. Zwei Kinder konnten an die Jugendfeuerwehr übergeben werden. Zwei weitere Kinder wären auch soweit gewesen, entschieden sich aber für andere Hobbies.

Jana Wiepcke berichtete über die Aktivitäten der Frauengruppe, der fünf Frauen angehören, die sich jeweils am ersten Donnerstag eines Monats treffen. Die Frauen besprechen anstehende Veranstaltungen und helfen dem Verein und der Wehr beim Aufbau, in der Küche und beim Abbau. „Wir sind bei gemeinsamen Übungen mit anderen Wehren oder bei Festen dabei“, sagte Wiepcke.

In der Alters- und Ehrenabteilung gab es ein dickes Lob für Franz Franck, der Vereinsmitglieder an runden Geburtstagen und zu Jubiläen besucht und die Glückwünsche des Vereins überbringt. str

Info: Weitere Infos gibt es auch unter feuerwehr-biblis.de

© Südhessen Morgen, Montag, 18.03.2019