Film über Vogelpark in Lampertheim

Bürstadt.Die Bürstädter Filmemacher Alois und Angelika Klüber zeigen am Dienstag, 17. März, 16 Uhr, im Briebelsaal St. Elisabeth, Rathausstraße 4, wieder zwei Filme aus ihrem Archiv. Im ersten Film geht’s „rund um den Neusiedler See“. In diesem Film zeigt das Ehepaar die Natur und Kultur im Nationalpark von Österreich an der Grenze zu Ungarn. Aufgenommen wurden viele seltene Tiere und Vogelarten. Der zweite Film dreht sich um den AZ Vogelpark in Lampertheim. Klübers loben „diesen schönen Vogelpark in unserer Region“, der mit sehr viel Liebe von Ehrenamtlichen geführt werde. Zu sehen sind verschiedene Veranstaltungen, Kinder beim Füttern der Tiere sowie die Helfer bei der Pflege der Anlage. Der Eintritt ist frei. red

