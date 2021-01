Finanzspritzen als Hilfe in der Krise

Bürstadt.Mehr Leben in den Innenstädten – so lautet das große Ziel des Lokalen Ökonomie Programms, kurz LÖP, aus dem schon einige Zuschüsse für Bürstädter Unternehmer und Gewerbetreibende geflossen sind. Mitten in der Corona-Krise hat das Rathaus jetzt sechs neue Förderbescheide übergeben, wie Tim Lux von der Stadtverwaltung berichtet.

Einer davon ging an das Back- und Brauhaus Drayß, weil es in eine neue Abfüllanlage investiert. Während der Schließung sei der „Außer-Haus-Verkauf“ des selbst gebrauten Bieres in Bügelflaschen gestiegen, erläutert Lux. Mit der neuen Anlage wurde zudem die Möglichkeit geschaffen, einen Arbeitsplatz für ein Team-Mitglied mit Behinderung anzubieten.

Unterstützt werden auch die Pläne der Greenery CBD, im ehemaligen Juweliergeschäft Herz ein Geschäft mit Hanf-Produkten zu eröffnen (wir haben berichtet). Wichtige Aspekte sind laut Lux, dass es sich um ein Start-up-Vorhaben handelt. Und auch, dass damit ein mehr als sechs Jahre währender Leerstand in der verkehrsberuhigten Zone der Nibelungenstraße belebt wird. Vor allem aber stelle das Angebot „eine besondere Ergänzung zum bestehenden Branchenmix dar“.

Als Teil des Liefernetzwerkes Onkel Alfred kommt das Back- und Brauhaus Drayß zum zweiten Mal zum Zug. Aber auch BS Teamsport, das Café Sophie’sche und der Ratskeller erhalten eine Finanzspritze. Mit Onkel Alfred profitiere ein weiteres Start-up aus Bürstadt vom Lokalen Ökonomie Programm. Auch das werde „zur Attraktivität unserer Stadt beigetragen“, ist sich Wirtschaftsförderer Lux sicher.

Angesichts der großen Probleme, vor die die Corona-Krise viele Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen stellt, hat Bürstadt seine Förderrichtlinien verändert, berichtet Lux. Damit soll auch für Restaurants, Cafés und Reisebüros eine Unterstützung ermöglicht werden. Neu ist zudem, dass Serviceleistungen wie Online-Marktplätze und Lieferdienste gefördert werden können.

All diese Betriebe, aber auch andere Unternehmen im Fördergebiet, die unter den Einschränkungen in der Pandemie leiden, können sich um einen Miet- oder Pachtzuschuss bemühen, darauf weist das Rathaus ausdrücklich hin. Weitere Anträge liegen der Stadt bereits vor. Sie sollen nun schnell vom Förderausschuss beschieden werden, um einen Beitrag zum Erhalt der Innenstadt zu leisten. red/sbo

