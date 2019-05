Firmlinge feiern Gottesdienst

Die Bürstädter Firmlinge beim Gottesdienst in Mainz. © Pfarrgruppe

Bürstadt.Die Bürstädter Firmlinge haben am großen Begegnungstreffen aller Firmlinge des Bistums in Mainz teilgenommen. An diesem Tag lernten die sie ihren jeweiligen Firmspender kennen, trafen sich mit anderen Firmbewerbern des Bistums zum Austausch und feierten im Mainzer Dom mit dem Bischof Peter Kohlgraf einen besonders auf die Jugendlichen abgestimmten Gottesdienst.

Am kommenden Sonntag, 12. Mai, erfolgt nun ein Gegenbesuch vonseiten des Firmspenders. Domkapitular Eberhardt kommt nach Bürstadt und feiert mit allen Firmlingen des Dekanats einen Gottesdienst.

Ab 17 Uhr treffen sich die Jugendlichen in der Kirche St. Peter zu einer kurzen persönlichen Begegnung mit dem Firmspender. Im Anschluss um 18 Uhr findet dann der Gottesdienst statt, zu dem auch alle interessierten Bürstädter eingeladen sind. Der Gottesdienst wird von den Firmlingen vorbereitet und wird musikalisch von der Gruppe Gen Spirito unterstützt. red

