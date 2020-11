Flagge zeigen gegen Gewalt

Bürstadt.Zum internationalen Gedenktag „Nein zu Gewalt an Frauen“ am 25. November hat die Bürstädter Bürgermeisterin Bärbel Schader am Rathaus die Fahne der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes „Frei Leben ohne Gewalt“ gehisst.

Da Experten befürchten, dass häusliche Übergriffe im Zuge der Corona-Pandemie zunehmen, möchte die Stadt mit dieser Aktion ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen setzen. Dem Hissen der Fahne war bereits eine Brötchentütenaktion des Arbeitskreises gegen häusliche Gewalt und der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises vorausgegangen. Auf den Bäckertüten waren Hilfsangebote in verschiedenen Sprachen abgedruckt. to

