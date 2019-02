Fledermäuse fliegen von unten in ihre Kästen

Brandschutz

„Es darf gerne wieder ruhiger werden“

Gleich in ihrem ersten Jahr an der Spitze der Bürstädter Feuerwehr gab es rekordverdächtig viele Einsätze: 200 Mal mussten die Kameraden ausrücken, berichtet Wehrführer Simon Lambrecht. In normalen Jahren sind es eher 80 bis 100. ...