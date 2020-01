Flic-Flacs für guten Zweck

Bürstadt.Während am Neujahrsmorgen der durchschnittliche Mitteleuropäer zum dritten Mal die Augen vorsichtig öffnet, um zu sehen, ob die Karussellfahrt denn nun zu Ende sei, waren die Mädchen und Jungs der Red Arrows Cheerleader aus Bürstadt bereits auf der Autobahn gen Norden unterwegs. Ihr Ziel: Ingelheim am Rhein, wo sich etwa 160 mutige Frauen und Männer in ihre Badeklamotten stülpten, um sich hernach kopfüber ins fünf Grad kalte Rheinwasser zu stürzen.

Doch das eigentliche Ziel wurde den Red Arrows an diesem Tag nicht vom Neujahrstauchen vorgegeben. Es waren ihre Herzen, die sie nach Ingelheim brachten. Denn dort im Freibad freute sich – neben fast 1000 Zuschauern – der kleine Mats auf die Indianerinnen und Indianer aus Bürstadt. Mats leidet an einem Gendefekt. Der Junge ist ein Fan der Indianer, und Indianer helfen einander. Also präsentierten die Red Arrows trotz eisiger Temperaturen Flic-Flacs, Salti und atemberaubende Stunts.

Besonders die Luftakrobatik und zahllose schwierige Hebefiguren versetzten das Publikum ein ums andere Mal in Erstaunen und zauberten dem kleinen Mats ein vergnügtes Lächeln auf die Lippen.

Klar, dass der Fokus für die Vize-Europameister an diesem Tag auf der Spendenaktion für ein krankes Kind lag, das Unterstützung braucht. Und so trugen sie durch ihren Auftritt zur Unterhaltung der vielen Zuschauer bei, deren Spenden eine Hilfe für Mats sein sollen. Dass sie den kleinen Kerl in ihr Herz geschlossen haben, wurde erkennbar, als die Bürstädter ihre Performance mit einem Herzen aus Pompons starteten und mit goldenen Buchstaben den Namen Mats nachbildeten. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 11.01.2020