Fliegende Körper und tanzende Omas

Bürstadt.Das soll erst der Anfang sein? Dieser Mittwochabend, Auftakt der 22. Gymnastica in Bürstadt, ist nur zum Warmlaufen der Gruppen vorgesehen – und alles ist noch steigerungsfähig? Unglaublich. Die TSG-Halle kocht. Die Sommersonne brennt durchs Dach, aus den Boxen hämmert Gänsehautmusik, die Leute, ob Sportler in Aktion oder Zuschauer, schwitzen, was das Zeug hält. Und überall, vor, auf und hinter der Bühne Hunderte strahlende Gesichter. Eine ganze Halle voller glücklicher Menschen.

1250 Teilnehmer in 34 Gruppen aus aller Herren Länder (vier werden noch erwartet) machen den Turn- und Gymnastiksport zum Spektakel. Die Sportlerinnen und Sportler zwischen acht und 82 Jahren faszinieren mit einer Mischung aus dynamischer Ästhetik, Kraft, Tempo und Anmut. Mitunter steht dem Betrachter der Mund offen. Aber der Blick in die Runde zeigt, dass er in guter Gesellschaft ist.

Die Jungs und jungen Männer der Militärschule in Lissabon fliegen wie im Reißverschlusssystem auf der Straße Salti in die Flugbahn ihrer Mitstreiter. In einem Wahnsinnstempo. Die Trampoline, von denen sie emporschnellen, sind aufeinander ausgerichtet. Um Haaresbreite berühren sich die Athleten nicht.

Unser Gegenüber muss die gebannte, ungläubige Anspannung bemerkt haben. „You like it?“, fragt er den Redakteur. Was für eine Frage, es ist wunderbar, atemraubend schön. Paulo Galvao, der Mann gegenüber, ist mit Frau Vanda und Tochter Vittoria aus dem portugiesischen Sintra nach Bürstadt gereist. Die Körper der Lissabonner fliegen immer noch durch die Luft, da kommt die 13-Jährige vom Auftritt ihrer Gruppe an den Tisch der Eltern zurück. Wie sie sich fühlt? „Happy.“

Gott sei dank kommen immer mal auch ruhigere Nummern, rhythmische Gymnastik und Tanz in wunderschönen Choreographien und genauso schönen Outfits. Da kann der Zuschauer, unterhalten auf höchstem ästhetischen Niveau, mal die Nerven schonen. So wie bei den Omas (sie nennen sich so) aus dem israelischen Jordan Valley mit ihren knallgelben Regenschirmen. Die Älteste von ihnen ist 82 Jahre alt.

Das Programm dauert über fünf Stunden. Hochleistungsakrobatik von Anfang bis Ende wäre ja gar nicht auszuhalten. Außerdem will man ja ein paar Leute kennenlernen. Jeppe, der Trainer der Silkeborg Boys & Girls aus Schweden, ist zum zweiten Mal in Bürstadt. Er kennt viele Turnfestivals. „Aber die Gymnastica ist das Beste von allen. Egal auf welchem Level man hier turnt – alle sind gleich in ihrer Begeisterung.“

Paula ist 16 und auch zum zweiten Mal da. Sie kommt mit ihrer Truppe aus Johannisburg, Südafrika. Die Augen sind fabelhaft geschminkt, ihr Strahlen ist aber nicht zu übersehen. „Ich liebe es hier. So viele verschiedene Menschen, und alle sind miteinander verbunden.“

Sabine Faecke vom Leitungsteam der Gymnastica steht im Hintergrund und spricht ab und zu ins Handy – vollkommen entspannt. Ob sie denn nicht aufgeregt sei? „Jetzt nicht mehr.“ Aber das sei doch wohl eine sensationelle Show heute Abend? Faecke erkennt den ahnungslosen Erstbesucher sofort. „Das ist doch nur der Anfang. Das steigert sich noch, morgen, am Freitag und am Samstag.“ Unglaublich.

