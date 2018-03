Anzeige

Bobstadt.Bei der Mitgliederversammlung des Feuerwehrvereins Bobstadt konnte Vorsitzender Rupert Getrost krankheitsbedingt nicht persönlich das Jahr Revue passieren lassen. Diese Aufgabe übernahm die stellvertretende Vorsitzende Susanne Kaiser, die auch die Wahlen leitete. Neu in den Vorstand gewählt wurden Florian Bauer und Vanessa Sauder.

312 Mitglieder gehören der Freiwilligen Feuerwehr Bobstadt an – inklusive der Jugendfeuerwehr und der Kinderfeuerwehr. Diese waren am Freitag vor Fasching beim Närrischen Kegeln und beim Heringsessen an Aschermittwoch dabei. Erfreut konnten die Verantwortlichen auf den „Tag der offenen Tür“ zurückblicken, der bei bestem Wetter zahlreiche Besucher anlockte. Der traditionelle Montagstreff’ in den Sommerferien fand ebenfalls statt.

Der nächste Höhepunkt im Vereinsjahr war die Bobstädter Kerwe. Hier wurden neue Wege beschritten. Die Kerwe fand wieder im Ortskern statt. Das Ambiente und das Lob der Gäste habe diesem Ortswechsel Recht gegeben, so Kaiser. Auch der Schausteller hielt diesmal Wort und war da. An beiden Tagen habe die Feuerwehr zur Kerwe „volles Haus“ gehabt. Wie es in diesem Jahr weitergehen wird, werde sich noch zeigen.