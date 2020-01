Flower Power Men und Närrisches

Nordheim.Die Fastnacht ist zurück, aber „nix is mehr, wie’s frieher war“: Das meinen die Nordemer Kuckucks und laden am Samstag, 15. Februar, in die Kultur- und Sporthalle nach Nordheim ein. Ab 20.11 Uhr wird gefeiert, getanzt und gelacht. Für gute Laune sorgen die teilnehmenden Vereine mit ihren Beiträgen. Live-Musik kommt von „The Flower Power Men“: Rainer Schindler und Adax Dörsam sind mit dabei. Da es eine Fastnachtsparty ist, sind Kostüme erwünscht. Karten sind im evangelischen Pfarrbüro in Nordheim erhältlich. Öffnungszeiten sind montags von 10.30 bis 14 Uhr, mittwochs von 8.30 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12 Uhr. red

