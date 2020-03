Förderverein sucht neuen Vorstand

Bürstadt.Der Förderverein der Erich Kästner-Schule braucht dringend einen neuen Vorstand. Sollte sich bei der Mitgliederversammlung am Mittwoch, 25. März, keiner dafür zur Verfügung stellen, wird über die Auflösung des Vereins abgestimmt.

Bereits vor zwei Jahren stand der Förderverein kurz vor dem Aus und wurde bis dahin von Eltern weitergeführt, deren Kinder gar nicht mehr die EKS besuchten, teilt der Vorstand in einem Schreiben mit. Damit wollten die Akteure die Auflösung verhindern. Das eingenommene Geld wäre an den Kreis Bergstraße gegangen, nicht an die EKS. Vorsitzende Katja Schulze appelliert an Eltern, sich im Förderverein zu engagieren. Denn es sei nicht sinnvoll, wenn die eigenen Kinder bereits die Schule verlassen haben, meint sie: „Der Bezug und die Nähe zur Schule gehen dadurch verloren.“ Deshalb sucht sie händeringend nach Engagierten, die das Amt des Vorsitzenden, Kassierers und der Beisitzer übernehmen können.

„Alles auf dem neuesten Stand“

„Der Verein befindet sich auf dem neuesten Stand. Die Datenschutzbestimmungen sind erfüllt, die Satzung wurde erneuert und auf den aktuellen Stand gebracht“, so Schulze. Auch die Gemeinnützigkeit sei erst kürzlich wieder anerkannt worden.

Der Förderverein unterstützte in der Vergangenheit Ehrungsabende, die erfolgreiche AG Jugend forscht, die Lernagenten und die Ausstattung der Mediothek. Zudem wurden mit den Einnahmen Lehr- und Lernmittel sowie Musikinstrumente angeschafft – sowie die neue Lichtanlage der Aula. red

