Fokus liegt auf digitaler Jugendarbeit

Bürstadt.Bedingt durch die aktuelle Schließung des Jugendhauses der Stadt Bürstadt rückt die digitale Jugendarbeit verstärkt in den Fokus. Durch eine Spende in Höhe von 500 Euro durch die Bürgerstiftung Bürstadt konnte nun die technische Ausstattung des Jugendhauses aufgestockt werden. So wird die Professionalität der Online-Angebote unterstützt.

„Das Jugendhaus wird sehr gut betreut und wurde vor der Schließung von Kindern und Jugendlichen begeistert genutzt. Es ist wichtig, diese Bindung auch in der momentanen Situation aufrechtzuerhalten. Daher unterstützen wir gerne die digitale Jugendarbeit in Bürstadt“, so Peter Tschirch, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung Bürstadt. Er betonte, dass Kinder und Jugendliche der Bürgerstiftung besonders am Herzen liegen und gerade Digitalisierung, mediale Angebote, aber auch die Vermittlung von Medienkompetenz wichtig Aspekte für diese Zielgruppe seien. Dies wolle die Stiftung durch ihre Spende fördern.

Tschirch lobte die bereits geleistete Arbeit der Betreuer in den sozialen Medien. Hier fände man viele tolle und kreative Aktionen, aber auch aktuelle Informationen zum allgemeinen Umgang mit dem Coronavirus.

Um digital verschiedene Bildungs-, Mitmach- und Gesprächsangebote zeitgemäß leisten zu können, bedarf es jedoch einer medialen-professionellen Umsetzung. „Wir möchten den Kindern und Jugendlichen einen pädagogisch betreuten Halt geben, eine feste Orientierung inmitten ihrer digitalen Lebenswelt“, beschreibt es Ralph Dobner, Teamleiter der Sozialagentur Fortuna, welche das Jugendhaus seit 2018 betreut. Damit die digitalen Angebote nicht ins Leere laufen, sondern von der Zielgruppe wahrgenommen, angenommen und aktiv mitgestaltet werden, müssten diese Angebote den Seh-, Präsentations- und Wahrnehmungsgewohnheiten der Kinder und Jugendlichen in den digitalen Medien entsprechen. Nur so erlangen diese Beiträge entsprechend Aufmerksamkeit. „Daher geht ein sehr großes Dankeschön an die Bürgerstiftung Bürstadt, die unser Jugendhaus mit 500 Euro hierfür unterstützt“, zeigte sich Bürgermeisterin Barbara Schader begeistert.

Von der Spende konnten ein Stativ, ein Kamera-Blitz, ein Kamera-Rucksack, zwei Speicherkarten, Akkus und Ladegerät sowie ein Videobearbeitungsprogramm angeschafft werden.

Wichtig sei natürlich weiterhin der persönliche Kontakt, das Vertrauen und das Zwischenmenschliche bei der stationären sowie der aufsuchenden Jugendarbeit, jedoch wolle man die digitale Jugendarbeit dauerhaft weiterentwickeln. Dadurch könne man ganzheitlich Kinder und Jugendliche in ihren unterschiedlichen Lebenswelten abholen. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 28.05.2020