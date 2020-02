Food-Trucks machen Station in der TSG-Halle

Bürstadt.Am Wochenende vom 8. und 9. Februar findet in der TSG- Halle in Bürstadt zum ersten Mal ein Indoor-Foodfestival statt. Jan Gebhardt und Jonathan Godwyll haben dafür Anbieter verschiedenster Geschmacksrichtungen gewinnen können. So kann man am Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr Burger, Pizza, Tacos und Crêpes sowie vegane oder glutenfreie Gerichte testen. Außerdem gibt es spanische Gerichte und Spezialitäten aus den amerikanischen Südstaaten.

Zum leckeren Essen bieten die Veranstalter ein spannendes Rahmenprogramm. Es gibt also genug zu sehen, um zwischen dem Probieren der verschiedenen Gerichte ein wenig Pause machen kann, um wieder neuen Appetit zu bekommen. Am Samstagabend gibt es ab 19 Uhr Livemusik mit den Blueberries. Am Sonntag tritt um 14 Uhr die Gruppe X-tention des Dance Point Limburg auf. Ab 14.30 Uhr zeigt die Turngruppe der TSG Bürstadt ihr Können. Und um 16.30 Uhr sorgt der Auftritt der Showakrobatikgruppe „Dreamcatchers“ der TSG für Stimmung.

Darüber hinaus gibt es einen Kaffeewagen, einen Weinstand, einen Barwagen und andere Getränke, die die TSG anbietet. Der Eintritt ist frei. red

